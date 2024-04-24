Жил как голливудский актер: замминистр обороны Иванов ездил на Rolls-Royce с женой в платье из крокодила

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который подозревается в получении крупной взятки. У служащего ведомства, по данным разных СМИ, обнаружили имущество на сотни миллионов рублей. Например, чиновник разъезжал на автомобиле Rolls-Royce за 50 млн рублей.

По информации в Telegram-канале Виталия Бородина, главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, образ жизни Иванова напоминал образ жизни голливудского актера. Так, замминистра разъезжал на дорогостоящем автомобиле британской марки, а его супруга ходила в бриллиантах, как минимум, на 25 млн рублей. Также на женщине можно было заменить платье из крокодила, стоимость которого пока не определена.

По данным Пятого канала, в собственности у Иванова было 12 объектов недвижимости, один из которых расположен в Мексике. Жена чиновника является хозяйкой дачи в 192 квадратных метра и четырех земельных участка площадью от двух до трех тысяч квадратных метров.

Автопарк Иванова и его семьи выглядит не менее внушительно. В нем есть автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, а также мотоциклы М72 и Triumph Harley-Davidson. И это при доходах самого замминистра в 14 млн рублей в год и его супруги в 55 млн рублей в год.

Сегодня, 24 апреля, состоялось судебное слушание по избранию меры пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве министра. На время следствия Иванова отправили в СИЗО. Об этом сообщил Бородин в своем Telegram-канале.

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