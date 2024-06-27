Жгли костры, чтобы согреться: как пассажирам сошедшего в Коми поезда удалось пережить ночь

26 июня в Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. По последней информации, пострадало в результате ЧП около 40 человек, семь из них — в тяжелом состоянии. Погибли два пассажира, водолазы ищут пропавшую без вести 15-летнюю школьницу. Очевидцы событий рассказали, что им пришлось провести 12 часов в неотапливаемых вагонах.

Одна из пассажирок по имени Марина ехала с тремя детьми из Воркуты. Она рассказала, что все случилось через несколько минут после отъезда со станции «Инта». Детям, включая двухмесячного малыша, пришлось просидеть 12 часов в вагоне в ожидании помощи. В нем не было света и тепла. К утру пассажиры сами пошли в сторону станции «Угольная», куда пострадавшим привезли воду, но отдавали ее за 80 рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Другая пассажирка Надежда видела тяжелые травмы у пострадавших: кто-то сломал руку, а одна женщина вылетела в окно при падении. Чтобы согреться, люди начали жечь костры. Также они использовали матрас, чтобы не пораниться о битые стекла в вагоне.

В поезде Вокрута-Новороссийск находилось 232 человека. Также под завалами было найдено тело мужчины. Пока его личность не уточняется.

Напомним, 15-летняя школьница пропала в результате схода поезда в Коми. Девочку могло снести течением. К ее поискам приступили водолазы.