Водолазы приступят к поискам девочки, пропавшей при сходе поезда в Коми

Водолазы присоединятся к поискам девочки-подростка Арины, которая пропала при сходе поезда в Коми. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, она выпала из перевернувшегося вагона в местную реку, где ее могло снести течением. В ближайшее время спасателя обратятся к водолазам за помощью.

По данным издания, девушка училась в гимназии города Инты, занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.

По информации Telegram-канала Baza, девочка ехала в поезде одна в Пензу к родителям, где они должны были выбрать старшую школу. Папа и мама выехали раньше, на машине, а девочка решила дождаться аттестата, который получила неделю назад, и оставалась с сестрой дома.

В среду, 26 июня, две трети вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск сошли с рельсов в Коми вскоре после отправления. Внутри находилось 232 человека.

На данный момент есть информация о 46 пострадавших. Одну из них - 14-летнюю школьницу в тяжелом состоянии - пришлось доставлять до кареты скорой помощи на носилках. Также известно о двух погибших, в частности, тело мужчины было найдено под завалами. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты доставлены 10 пострадавших в тяжелом состоянии.