Действующий президент США Джо Байден весьма двусмысленно попросил вице-президента Камалу Харрис предоставить ему отчет о пожарах в Калифорнии — передавая ей слово, он призвал «жечь».

Инцидент произошел во время брифинга, посвященного чрезвычайной ситуации в Лос-Анджелесе. В его ходе Байден обратился к Харрис и затребовал доклада о положении дел.

«Госпожа вице-президент, жгите», — сказал он.

Как пишет The Sun, политик тут же осознал свою оплошность и поспешил заявить, что не имел в виду никаких каламбуров. Вольная или невольная, эта игра слов вызвала, несмотря на оправдания Байдена, всплеск критики в его адрес в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что в результате пожаров в Малибу сгорел дом Хантера Байдена, сына президента.