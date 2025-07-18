Жестокость матери попала на камеры: россиянин хочет забрать детей у бывшей жены

Житель Казани Роман хочет забрать детей у бывшей жены, которую обвиняет в жестоком обращении с дочерью и сыном. Подробности он сообщил в беседе с 360.ru.

Мужчина утверждает, что женщина систематически избивает их пятилетнюю дочь и сына, которому всего два с половиной года. Несмотря на видеодоказательства и заключения экспертов, защитить детей не удается.

«Кошмар, что творилось. Она била руками, ногами, по голове, в область виска. Называла детей тараканами, червями», – рассказывает отец.

Конфликт начался в 2023 году после переезда тещи. По словам мужчины, женщины требовали переоформить имущество, говоря о том, что кормильца могут забрать на СВО. После отказа жена выгнала Романа, сменив замки.

Видеозаписи с домашних камер зафиксировали 15 эпизодов насилия за три месяца: удары тряпкой, вещами, оскорбления. Врачи обнаружили у девочки кровоподтеки.

Хотя опека рекомендовала передать детей отцу, а полиция подтвердила факты жестокости, уголовное дело так и не возбудили.

«Все отказы. Дети остаются с матерью-тираном», – с горечью говорит Роман.

Сейчас мужчина продолжает борьбу через СК.

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