«Либо бей ты, либо я позову людей!»: мать избитого инвалидом мальчика сделала признание о сожителе-садисте

В Подмосковье суд отправил в СИЗО на два месяца Елену Ромащенко — мать 11-летнего мальчика, которого избил до полусмерти отчим-инвалид. Перед арестом женщина рассказала, что сожитель заставлял ее истязать собственных детей.

Отчим ребенка Владимир Бакс называл себя кардером — человеком, взламывающем чужие счета и выводящим с них деньги. Заработанное отправлял своим клиентам. Если те не возвращали долг, запугивал их при помощи «своих» людей.

Елена познакомилась с Баксом по интернету. Как и предыдущие клиенты, она заняла у Владимира деньги. После недолгого общения женщина взяла детей и переехала к нему. Мужчина сразу, говорит Елена, забрал у них деньги, телефоны, документы и приказал сидеть дома.

«Потом у него вошло в привычку говорить: „Либо бей ты, либо я сейчас позову людей, и они ударят уже не одного, а ударят всех“», — призналась обвиняемая перед арестом в разговоре с НТВ.

Она утверждает, что не могла вступиться за кого-то из детей: тогда этот ребенок становился любимчиком Елены, и его, по логике Бакса, нужно наказать еще больше.

Со слов Ромащенко, Бакса била в детстве приемная мать — выкручивала ему ноги, унижала. Это и стало причиной его садистских наклонностей, уверена женщина.

Ранее бабушка избитого мальчика заявила, что их мать оказалась под «контролем монстра».