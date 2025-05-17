Жестоко избившему Юлию Ван экс-министру избрали меру пресечения

Экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию отправили под домашний арест после избиения бывшей возлюбленной Юлии Ван. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Меру пресечения Хубутии избрал Тверской суд столицы. Мужчина проведет под домашним арестом один месяц и 11 месяцев.

Ранее мы сообщали, что бывший чиновник пришел к следователю и написал явку с повинной. Мужчина признал вину, но только в части причинения телесных повреждений. При этом против него возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе об угрозе убийством и покушении на жизнь экс-возлюбленной.

Напомним, бизнесмен ворвался к Юлии в дом в Одинцово ночью и жестоко избил. После случившегося девушка попала в больницу с многочисленными травмами. Помощь ей вызвала няня ребенка.

Сам Хубутия рассказывал, что его отношения с Ван строились «по тарифу». Бизнесмен якобы нашел девушку через менеджера и всегда платил за встречи с ней. Но со временем она забеременела, и Михаил решил оставить ребенка.