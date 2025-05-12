«Рождение ребенка не планировалось»: Хубутия впервые раскрыл детали отношений с Ван, обвиняющей его в избиении

Экс-министр торговли Подмосковья Михаил Хубутия впервые рассказал об отношениях с Юлией Ван, которая обвиняет его в нападении с топором и избиении. По словам мужчины, ничего романтического их не связывало, только встречи «по тарифу». Подробности сообщает StarHit.

В Сети и беседе с журналистами Юлия рассказывала, что состояла в отношениях с Михаилом с 2018 года. По ее словам, со временем они стали настоящей семьей и рождение их ребенка было запланировано. Однако Хубутия это отрицает. Он заявил — Ван он нашел при помощи менеджера, и всегда платил за встречи с девушкой.

«Время от времени мы встречались с определенной целью. Гонорар каждый раз обсуждался отдельно. <…> Она действительно бизнесвумен в некотором роде. Так и говорила: «Миша, предлагаю тебе тарифный план супервип». Этот «пакет» стоил 1 миллион рублей в месяц», - рассказал Михаил.

Он заявил, что не хотел ребенка от Юлии, но так случилось, что она забеременела. Хубутия решил не отказываться от малыша и признал его. Но постепенно мужчина остыл к Ван, поэтому решил порвать с ней. По словам бывшего министра торговли, девушку это не устроило, поэтому она преследовала его.

«В отличии от того, что рассказывала Ван в интервью Собчак, рождения ребенка не планировалось. Такое иногда бывает, что в силу ряда обстоятельств (или хитрости) девушки подобного рода занятий беременеют. <…> Приходила в Гостиный двор, вламывалась в мой сигарный клуб и пыталась приставать к другим мужчинам на моих глазах. Всячески провоцировала», - сообщил Михаил.

Все обвинения Юлии Хубутия отрицает, а его адвокат Сергей Жорин уверен, что девушка все выдумала из-за ревности. Он указал на эпизоды, которые не сходятся в истории Ван. Например, то, что Михаил якобы приехал ее убить, зная о камерах видеонаблюдения, а также ударил ее топором, едва повредив кожу. Также он считает странным то, что Юлия сразу не обратилась за помощью полиции и врачей, а когда скорая приехала, в первую очередь она попросила медиков ее сфотографировать.

Ранее Юлия Ван раскрыла, как Михаил Хубутия завоевал ее сердце.