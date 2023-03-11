Жестоко избитому в московской школе ребенку сделали сложную трехчасовую операцию

Учащийся, которого жестоко избили в московской школе, перенес сложную операцию 11 марта. Об этом рассказал его отец.

«Операция прошла, прогноз пока неясен… Сказали, сложная», - сообщил мужчина.

По словам отца, родных «пока не пустили» к ребенку. Операция длилась долго – около трех часов, пишет РЕН ТВ.

Ранее отец рассказывал, что одноклассники давно конфликтовали и некоторые школьники нападали на более слабых детей. В этом году часть из них ушла из школы, но один остался и начал издеваться над мальчиком.

Мужчина упрекнул сотрудников образовательного учреждения в бездействии. Отец избитого рассказал, что педагоги даже не вызвали полицию.

Инцидент с избиением произошел 10 марта в школе на востоке Москвы. Пострадавший попал в больницу, у него диагностировали перелом черепа.

Отец сообщал, что матери избитого мальчика поступали угрозы.