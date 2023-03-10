«Угрожали жене»: отец избитого в Новокосине ученика сообщил о странных телефонных звонках

Стали известны подробности жестокой драки в школе Новокосина, в частности, всплыла информация об угрозах матери избитого мальчика. Об этом сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на отца семейства.

«Это не первый раз, такое было и несколько недель назад, и было такое, что устраивались телефонные звонки моей жене, ей угрожали», — рассказал мужчина журналистам.

Он добавил, что будет привлекать к ответственности подростка, избившего его сына. Кроме этого, он отметил, что в этом году одноклассники нападавшего, покинули школу, и парень стал издеваться в одиночку.

Напомним, что потерпевшего доставили в реанимацию с переломом свода черепа и сотрясением головного мозга. Его мать пытается добиваться справедливого наказания для виновника. Также она занялась переводом мальчика в другую школу.

На данный момент прокуратура Москвы взяла ситуацию под свой контроль, а Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Отмечается, что конфликтовавшие мальчики учились вместе с первого класса и по характеру сильно отличались друг от друга. Обидчик вместе с друзьями пять лет изводил одноклассников и даже учителей.

Ранее сообщалось, что в московской школе ученики подрались из-за оскорбления родных.