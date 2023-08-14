Замдиректора Гнесинки избил пенсионера из-за отсутствия билета на концерт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 87-летний мужчина пришел на концерт барочной музыки вместе с супругой. Дослушав выступление, пара отправилась к соседнему залу, в котором доигрывал свой репертуар их приятель-джазмен. Внезапно появился замдиректора Гнесинки и поставил супругов перед выбором: они должны либо купить билет, либо покинуть заведение. Пенсионер попытался объяснить ситуацию, но его попытки не увенчались успехом: завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Замдиректора Гнесинки схватил пожилого мужчину и кинул его на пол. В результате падения он получил ушиб тазобедренного сустава.

К слову, нападавший отказался комментировать ситуацию.

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