Жестоко избил и написал заявление: россиянин ударил в висок чужого ребенка в парке развлечений

В парке развлечений города Новосибирск мужчина решил кулаками проучить чужого ребенка, который поссорился с его сыном. После избиения мальчику потребовалась госпитализация. Об этом сообщается на сайте «Вести Новосибирск».

Об истории рассказала мать пострадавшего ребенка. Они приехали в интерактивный музей на представление. Но во время показа в кресло ее сына пинал ногами мальчик, который сидел сзади.

«У сидений там нет спинок, поэтому мой сын повернулся и попросил этого ребенка прекратить. Тот продолжил пинаться, да еще начал материться», – вспоминает женщина.

Она отметила, что тогда ее сын слегка ударил его по ноге. Отец мальчика решил вмешаться в ситуацию.

«Сидевший рядом мужчина – отец этого хулигана – встал и ударил со всей силы моего сына кулаком по виску», – рассказала мать пострадавшего.

Ребенка увели в другой зал и уже оттуда вызвали бригаду скорой помощи. Мать говорит, что мужчина вел себя неадекватно, продолжал искать ребенка и хвастался «связями» в правоохранительных органах. По словам женщины, он также пытался схватить избитого им ребенка в момент, когда рядом уже были медработники.

Пострадавшего мальчика госпитализировали с сотрясением мозга. А россиянка написала заявление в МВД. Отмечается, что мужчина написал встречное заявление в полицию. Проводится проверка.

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