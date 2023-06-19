В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина избил стулом 14-летнюю дочь своей сожительницы

Нетрезвый мужчина избил стулом 14-летнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на пресс-службу УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, инцидент произошел 19 июня в Петербурге. Тогда местный житель в состоянии алкогольного опьянения поругался с падчерицей. Внезапно во время конфликта он схватил стул и бросил его в девочку. В результате этого потерпевшая получила травму, вот почему ей потребовалась медицинская помощь. Врачи обнаружили у нее ушибы мягких тканей и порез колена.

На данный момент мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

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