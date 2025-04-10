«Жесть»: треш-блогерша устроила скандал на рейсе с Екатериной Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попала на один рейс с треш-блогершей из Чебоксар. Стримерша устроила дебош на борту самолета.

Жители Чувашии жаловались Мизулиной на поступки треш-блогерши. Женщина распространяет в социальных сетях вызывающий контент, посещает общественные места в полуобнаженном виде и ведет себя недопустимо с детьми.

«Жесть. Треш-блогерка из Чебоксар сейчас летела со мной в самолете и попыталась устроить скандал», — пояснила Екатерина, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Бортпроводнице чуть ли не пришлось вызывать наряд полиции, чтобы угомонить блогершу. В итоге им удалось успокоить женщину и продолжить полет.

Екатерина, в свою очередь, решила написать заявление в полицию. В этом случае люди, которые могли опоздать на стыковочные рейсы и потерять рейсы из-за треш-блогерши, имеют право взыскать с нее средства.

Мизулина недоумевает, почему треш-стримершу до сих пор не привлекли к ответственности правоохранительные органы в Чебоксарах.

Ранее Екатерина Мизулина раскрыла подробности знакомства с певцом SHAMAN. Оказалось, что они сблизились после того, как она включила песню «Я русский» во время игры в Minecraft.