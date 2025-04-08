«Достаточно молодежно, как мне кажется»: Мизулина рассказала о знакомстве с SHAMAN и общении с его мамой

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина раскрыла подробности знакомства с певцом SHAMAN. Оказалось, что они сблизились после того, как Екатерина включила песню «Я русский» во время игры в Minecraft.

О том, что у SHAMAN новый роман, поклонники подозревали уже давно. Однако официальное подтверждение фанаты получили только в марте этого года. Артист вывел на сцену Мизулину и объявил, что они действительно встречаются.

Сейчас у пары все хорошо. По словам Екатерины, они общаются с родителями друг друга. Причем SHAMAN связывается с мамой возлюбленной и без ее участия.

«У нас хорошие, теплые, семейные отношения. Ярослав — мастер сюрпризов, часто меня удивляет, делает мне необычные, очень интересные подарки», - поделилась Екатерина в шоу «УТРО. ТНТ».

Что касается знакомства, то, как считает глава Лиги безопасного Интернета, у них все получилось «молодежно». Общение завязалось после стрима Мизулиной.

«В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава „Я русский“. На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется», - отметила Екатерина.

Ранее SHAMAN заявил, что они с Екатериной Мизулиной «на одной волне».