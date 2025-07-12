Жертвами становились девочки в возрасте от 6 до 8 лет: толпа похитила подростка-насильника из полиции и убила

В индийском штате Аруначал-Прадеш местные жители устроили самосуд над подростком. Обвиняемого в изнасилованиях юношу забили насмерть прямо на улице. Перед этим его похитили из полицейского участка, передает NDTV.

По информации СМИ, убийство произошло в городе Роинг. Обвиняемый в изнасилованиях подросток прибыл туда из другого региона, поэтому журналисты называют его мигрантом. Как предполагается, юноша проникал в школьные общежития и там совершал свои преступления. Жертвами парня становились девочки в возрасте от 6 до 8 лет.

В итоге полиция задержала подростка, но это не спасло его от гнева разъяренной толпы. Новость об изнасиловании школьниц прокатилась по индийскому городу, и его жители решили расправиться с обидчиком детей. Они похитили парня из полицейского участка, используя численное преимущество, и избили его. К моменту прибытия подкрепления молодой человек скончался.

Ранее в Индии отец застрелил дочь-теннисистку. Родитель рассердился на девушку из-за насмешки на тему заработка.