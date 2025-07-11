Упрекнула, что родитель живет на ее деньги: отец жестоко расправился с индийской теннисисткой из-за насмешки

В Индии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве дочери. Девушка занимала 113-е место в рейтинге Международной федерации тенниса и подавала надежды.

По информации Times of India, между отцом и 25-летней дочерью произошел конфликт, закончившийся кровопролитием. На допросе мужчина рассказал, что убил дочь из-за насмешки: та напоминала, на чьи деньги живет глава семейства. Это, по словам мужчины, задело его достоинство.

Индиец выпустил в дочь пять пуль. В тяжелом состоянии пострадавшая попала в больницу, но, несмотря на старания врачей, спасти ее не удалось. По факту убийства ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Индии местный житель умер от радости. К мужчине, спустя 8 лет разлуки, вернулась его жена.