Жертва «смолинского маньяка» впервые появилась на публике: встретится с ним в суде

Жертва Владимира Ческидова, которого прозвали «смолинским маньяком», встретится с ним в суде. Напомним, что она провела в плену у мужчины 14 лет, а сейчас дает показания. Подробности сообщает 360.ru.

Источник публикует кадры со второго заседания по делу «смолинского маньяка». Потерпевшая впервые появилась на публике после случившегося, так как ей нужно принять участие в процессе. Все проходило в Советском районном суде.

«Заседание прошло в закрытом режиме. Женщину, которую 14 лет удерживали в доме в поселке Смолино, в сопровождении пристава завели в зал суда», – говорится в сообщении.

Напомним, что Ческидова обвинили в похищениях, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. Следствие считает, что в 2009 году мужчина познакомился с 19-летней девушкой и заманил ее к себе дом. Далее он удерживал ее у себя 14 лет, ей удалось сбежать только в 2023 году. Кроме того, у Владимира была еще одна жертва, останки которой нашли на месте преступления.

Как отмечает mk.ru, сам Ческидов перед заседанием заявил, что он ни в чем не виноват и никого не удерживал.

Ранее мы писали о том, что убивавший женщин «зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко ушел на СВО ради денег.