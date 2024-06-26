Жертва смолинского маньяка рассказала в суде о своем 14-летнем пленении

Жертва смолинского маньяка Владимира Ческидова дала показания на заседании в Советском районном суде Челябинска, сообщает 74.ru. Потерпевшая вновь встретилась со своим мучителем, который на протяжении 14 лет удерживал ее и насиловал в его доме в поселке Смолино.

Екатерина зашла в зал в сопровождении судебного пристава. Что конкретно жертва маньяка рассказала в суде, неизвестно, поскольку заседание проходило на протяжении трех часов проходило в закрытом режиме. Через три часа, сразу после завершения слушания, девушка спешно покинула здание суда, отказавшись от комментариев.

Поскольку общаться со СМИ девушка не решилась, в Kp.ru обратились к физиогномисту Олегу Воеводину, чтобы он составил психологический портрет потерпевшей. По его мнению, Екатерина «с раннего детства кидается из крайности в крайность, у нее занижено-завышенная самооценка», девушка не умеет говорить людям «нет» и она неаккуратна в словах.

«Сначала кажется такой же как и все, не выделяется из толпы, а потом показывает характер и начинает скандалить. Это тихая девочка со скандалом внутри», - считает Воеводин.

Владимир Ческидов обвиняется в похищениях, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. По данным следствия, в 2009 году он познакомился с 19-летней девушкой, заманил ее к себе дом и удерживал ее у себя 14 лет и подвергал насилию. Лишь в минувшем году ей удалось сбежать. Кроме того, у Владимира была еще одна жертва, останки которой нашли на месте преступления.

Ранее перед заседанием Ческидов заявил, что не считает себя виновным и он никого не удерживал.