Жертва кислотного маньяка из Подмосковья рассказала, что пережила настоящий ужас. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, что в поселке Монино на девушку напал неизвестный мужчина. Он плеснул в нее химикатами. При этом молчал, не угрожал и не называл никаких причин, что стало странностью истории. После случившегося пострадавшая была госпитализирована в больницу в Балашихе.

Другой жертвой «кислотного маньяка», как его прозвали в СМИ, стала 16-летняя девушка. Инцидент произошел в том же Монино. Неизвестный подкрался к жертве сзади, когда она возвращалась домой, и облил жидкостью. Химикаты прожгли ей одежду и дело дошло до травмы ноги.

Источник сообщает, что на данный момент продолжаются поиски нападавшего. Химикаты изучают. Жители Подмосковья бьют тревогу и беспокоятся, что неизвестного до сих пор не нашли.

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