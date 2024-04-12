В Петербурге иностранец убил молодую жену со второй попытки

В Санкт-Петербурге уроженец Азербайджана из ревности зарезал свою 27-летнюю супругу. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло в Шушарах. Уточняется, что иностранец пытался задушить девушку два месяца назад, однако тогда она смогла отбиться и обратиться в полицию.

Известно, что 42-летний мужчина старше супруги на 15 лет. Она также родом из Азербайджана. Супруги переехали в Россию и получили гражданство.

В первый раз полицейские приезжали в квартиру в январе. Тогда было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Накануне уроженец Азербайджана накинулся на нее с ножом и нанес множество ударов в область шеи. Жертва умерла на месте. Предположительно, в этот вечер ревнивец употребил алкоголь и вышел из себя.

В настоящий момент преступник задержан, возбуждено второе уголовное дело — теперь за убийство.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области вынесли приговор главе семьи, который задушил беременную супругу.