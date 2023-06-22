Жертв может быть больше: в Егорьевске ищут педофила, напавшего на четырех детей

В Московской области ищут педофила, который выслеживает детей на улице и насилует. Известно о четырех пострадавших, но жертв может быть больше. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Все происходит в городе Егорьевск. Сообщается, что он надругался над несовершеннолетними на территории заброшенного местного Роспотребнадзора. По данным полицейских, первые нападения были еще летом прошлого года. Тогда пострадали четверо детей – им 11 и 12 лет. Отмечается, что почти все из них из благополучных семей и не состоят на учете.

Но правоохранители считают, что жертв может быть больше. Дети рассказали о том, как выглядит насильник, его активно ищут.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних».

Ранее мы писали о том, как в Крыму мать устроила секс-марафон с бойфрендом-байкером на глазах у маленького сына. Пара влюбленных несколько раз занялась сексом на глазах у ребенка ради эксперимента. Несовершеннолетний же не смог сдержать эмоций от увиденного и рассказал обо всем друзьям, после чего узнали их родители и полиция.