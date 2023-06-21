В Крыму мать устроила секс-марафон с бойфрендом-байкером на глазах у маленького сына

В Крыму пара влюбленных несколько раз занялась сексом на глазах у ребенка ради эксперимента. Несовершеннолетний же не смог сдержать эмоций от увиденного и рассказал обо всем друзьям, после чего узнали их родители и полиция. Подробности приводит Телеграм-канал Mash.

По информации источника, жительница полуострова познакомилась с байкером и довольно быстро вступила с ним в романтические отношения. Мужчина оказался любителем экстремального интима. Ему показалось заманчивым вступить в половой контакт с новой подругой, когда в комнате будет ее сын. Женщина не увидела в этом ничего плохого и согласилась. Причем не один раз.

Мальчик запомнил каждый секс матери с ее бойфрендом в деталях и пересказал все увиденное друзьям и одноклассникам, а те в свою очередь не смогли скрыть историю ровесника от родителей. Взрослые же решили, что ребенок растет в неблагоприятных условиях, поэтому начали действовать. Они сообщили в полицию, и сотрудники правоохранительных органов провели проверку семьи.

Теперь женщине за сексуальные эксперименты на глазах у сына грозит лишение родительских прав и заключение до 3 лет, а ее возлюбленному более суровое наказание. Его могут признать виновным по статье «Педофилия», и тогда он проведет в тюрьме до 20 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина зарезал жену после 20 лет насилия. Отмечается, что на убийство он пошел, так как не мог уснуть из-за шума, издаваемого супругой.