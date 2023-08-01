Жертв может быть больше: участок державшего в плену девушку смолинского маньяка перекопают

Правоохранители продолжают следственные действия рядом с домом маньяка, который 14 лет держал в плену женщину в Челябинске. Они допускают, что на участке злоумышленника могут находится останки других его жертв, передает kp.ru со ссылкой на заявление корреспондента с места событий.

Соседи мужчины в беседе с журналистом рассказали, что стражи порядка во время организованных мероприятий ходили по домам и спрашивали у местных жителей лопаты. После этого к дому смолинского маньяка подъехали рабочие. По всей видимости, они будут перекапывать участок рядом с жилищем, которое использовалось в качестве темницы для 19-летней девушки.

Накануне стало известно об обнаружении останков некой женщины, с которой маньяк жил до появления новой жертвы. Предполагается, что во время одного из конфликтов мужчина убил знакомую, расчленил тело и спрятал его части в погребе. Их обнаружили правоохранители. Официальных комментариев касательного этого эпизода пока не поступало.

Ранее выжившая жертва смолинского маньяка рассказала, что происходило с ней в плену. За 14 лет заточения мужчина изнасиловал заложницу более 1000 раз. Половые акты происходили с разной периодичностью, потому что хозяин дома любил выпить и регулярно уходил в запои.