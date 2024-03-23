Жертв может быть больше: свыше 60 человек погибли и 145 пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле»

В результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» погибли более 60 человек. Пострадали 145 человек.

Данные о числе погибших приводит СУ СК РФ. В ведомстве подчеркнули, что количество жертв может быть выше.

«С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические», — пояснили в следкоме.

На сайте Минздрава Московской области опубликован список из 145 пострадавших во время теракта. Среди них семеро детей. Минимум девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие госпитализированы в больницы Красногорска, Одинцово, Долгопрудного, Химок и Москвы.

Теракт в «Крокус сити холле» случился вечером 22 марта. Неизвестные начали стрелять из автоматического оружия, позже в здании случился взрыв, и начался пожар. В ближайшие дни во многих регионах России отменены развлекательные мероприятия.

Ранее мы собрали все, что известно о стрельбе в Крокус Сити Холле перед концертом группы «Пикник». Подробнее читайте здесь.