Жертв акулы в Хургаде могло быть гораздо больше: всплыли шокирующие детали трагедии

Жертв акулы, убившей россиянина в Хургаде, могло быть больше. Хищница находилась в зоне с водными аттракционами, где были родители и их дети.

Новыми подробностями трагедии на египетском курорте поделилось издание РЕН ТВ.

После того, как акула убила туриста из России буквально в 30 метрах от берега, люди стали бояться купаться, пляжи опустели.

Акула поймана и убита, ее изучают биологи. Одна из версий нападения – беременность хищницы: по этой причине она могла искать легкую добычу.

Примечательно, но в 2022 году акула убила двоих туристок. Хищницу не поймали, возможно, там действовала та же акула.

Напомним, 23-летний турист из России был съеден акулой на глазах отдыхающих. Его отец в это время находился на берегу. Он рассказал, что все произошло за 20 секунд. Мужчина отметил, что пляж, где они отдыхали, считается безопасным: акулы нападают лишь на диких. Также отец погибшего сообщил, что рядом с его сыном не было родных: туристы не могли бы оказать помощь.

Из-за следов крови к месту может приплыть еще больше хищников. Появилась информация, что акула подплыла близко к берегу из-за отсутствия положенных защитных сеток.