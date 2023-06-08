«Мясорубка случилась»: отец убитого акулой туриста в Хургаде рассказал, почему никто не помог сыну

Появились подробности трагедии, которая случилась с 23-летним туристом из России в Хургаде. Напомним, что молодого человека в прямом смысле слова съела акула недалеко от берега. За всем этим ужасом наблюдали отдыхающие, но ничего не смогли сделать.

Отмечается, что спасатели выловили акулу, но из-за следов крови в ближайшее время туда может приплыть еще больше хищниц. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Одна из туристок рассказала, что сначала акула откусила ногу россиянина, а потом утащила его полностью под воду. На данный момент на пляжах Хургады экстренно прогоняют всех отдыхающих.

Многие задаются вопросом, как хищница смогла так близко подплыть к берегу. В СМИ появилась информация о том, что это могло произойти из-за отсутствия защитных сеток, которые предназначены для того, чтобы отгонять акул.

Также туристы из Хургады сообщили о закрытии пляжей в связи с нападением акулы на человека.

Отец погибшего рассказал, что все случилось за секунды. По его словам, это был безопасный пляж с кораблями и яхтами, никогда такого не было, ведь акулы нападают на диких пляжах. Мужчина признался, что рядом с 23-летним сыном не было никого из родных. Мимо плыли только туристы, но помочь парню было уже невозможно.

«А какую помощь окажешь? Эта мясорубка случилась за 20 секунд, его просто утащили под воду…» – цитирует отца погибшего Telegram-канал «112».

Ранее мы писали о том, какие последние слова кричал 23-летний турист из России, погибая в пасти акулы.