Женская обида: девушка обвинила двух друзей в изнасиловании, потому что хотела отношений

В Ростовской области жительница Неклиновского района, 21-летняя девушка, ложно обвинила двух друзей в изнасиловании, так как они не захотели строить с ней серьезных отношений. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Отмечается, что она познакомилась со сверстниками в одной компании. Оба парня сразу показались ей привлекательными. Парням девушка тоже понравилась. Сначала троица просто дружила, но потом между девушкой и одним из парней произошла интимная связь. Но все ограничилось одной ночью, и тот больше не выходил на связь.

После этого девушка переключилась на второго парня. Но история повторилась. А чуть позже оба ухажера и вовсе уехали из города, даже не попрощавшись. Тогда у девушки взыграло самолюбие, и она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Источник утверждает, что уже на этапе заявления оперативники увидели несостыковки. По словам девушки, само изнасилование якобы произошло три месяца назад.

«Обычно жертвы преступлений сексуального характера сразу же обращаются в полицию, а не ждут столько времени», – рассказал источник.

Друзей нашли и опросили. У парней оказалось железное алиби. А на девушку завели уголовное дело о ложном доносе. Вскоре материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что суд запретил возвращать изнасилованного сверстниками подростка в екатеринбургскую спецшколу.