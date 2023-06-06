Суд запретил возвращать изнасилованного сверстниками подростка в екатеринбургскую спецшколу

В апреле текущего года в СМИ распространилась информация о жестоком обращении с детьми в спецшколе Екатеринбурга. Один из подростков рассказал, что в заведении действовали «зоновские» понятия, по которым за малейшие проступки ученики подвергались унижениям и сексуальному насилию. По его заявлению, главным во всем этом выступал пожилой воспитатель, который вел журнал, где записывались все нарушения учащихся. Однако наказания исполнял не он, а двое его несовершеннолетних подручных.

Все это время полиция расследовала случившееся и проводила проверку. По предварительной информации, преподаватель был ни при чем, и инициаторами насилия выступали сами дети. При этом уголовное дело все-таки было возбуждено против директора спецшколы, так как она видела записи, на которых происходили преступления, но предпочитала их игнорировать.

Параллельно с выяснением всех обстоятельств подросток, которого сексуально унижали в заведении, пытался через суд добиться того, чтобы не возвращаться туда. На первом заседании было принято решение не в его пользу, однако адвокату все-таки удалось получить желаемого. 6 июня Асбестовский суд удовлетворил заявление. Теперь полиция не будет иметь право силой возвращать ребенка в место, где ему была нанесена психологическая травма.

Как отметило издание E1.ru, у мальчика выявили посттравматическое стрессовое расстройство. Пока он будет жить с опекунами, а также время от времени с мамой.

Ранее стало известно о преступных деяниях священника из США. Он растлевал ребенка с другого континента и предлагал ему деньги за интимные фото.