Женщину выбросило из окна ударной волной: ужасающие подробности взрыва газа в доме под Тулой

Одна из жительниц дома в Тульской области, где случился взрыв газа, вылетела в окно в результате ЧП. Об этом рассказали очевидцы.

Как пояснила жительница соседнего дома, взрыв прогремел примерно в восемь утра. Люди сначала подумали, что это прилетел дрон.

По ее словам, одна женщина «вылетела в окно» из-за взрывной волны. К счастью, женщина осталась жива.

«Но она жива. Её увезли в больницу. Там больше всего досталось прохожему — его осколками порезало», — приводит слова свидетельницы произошедшего Telegram-канал «Подъем».

Она также добавила, что пострадали еще одна женщина из этого дома и мужчина. Получили травмы и газовщики.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК по Тульской области пояснили, что взрыв произошел во время проведения ремонтных работ. Изначально жители почувствовали запах и позвонили в аварийные службы. Но специалистам не удалось предотвратить аварию.