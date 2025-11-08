Есть без вести пропавшие: что известно о взрыве газа в жилом доме под Тулой

В Тульской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Несколько человек числятся без вести пропавшими после случившегося.

По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, взрыв случился в трехэтажном доме в поселке Куркино. В результате обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровли и перекрытия второго и третьего этажей.

Согласно последним данным, пострадали три человека — их увезли в больницу. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, одного из них собираются отправить бортом санавиации в Тулу. Несколько жителей дома числятся без вести пропавшими.

Причиной ЧП газа могла стать утечка на первом этаже. Жильцы почувствовали запах и позвонили в аварийные службы. Когда на место приехали газовики, случился взрыв, пишет Myslo.

По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

Ранее во Владивостоке девять человек пострадали из-за утечки неизвестного газа в магазине.