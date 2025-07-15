Женщину нашли расчлененной в холодильнике съемной квартиры

В Барнауле в съемной квартире обнаружено тело женщины, спрятанное в холодильнике. Как сообщает РЕН ТВ, погибшей оказалась ранее судимая: в 2016 году за умышленное повреждение имущества и в 2018 году за наркопреступления.

Основным подозреваемым стал ее супруг. По информации источника телеканала, мужчина тяжело переживал развод и на этой почве начал злоупотреблять алкоголем.

«Мать погибшей получила SMS об отъезде дочери на вахту 22 апреля 2025 года», — сообщил собеседник издания.

Сам подозреваемый также имеет криминальное прошлое — судимости за грабеж и причинение телесных повреждений. На месте преступления оперативники изъяли три ножа, ножовку и другие предметы, которые могли быть использованы при совершении преступления.

В настоящее время следствие устанавливает точную дату гибели женщины и все обстоятельства произошедшего. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело.

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