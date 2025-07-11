«Перепугались до жути»: в Нижнем Тагиле при переработке мусора нашли тело женщины

Сотрудники мусороперерабатывающего предприятия в Нижнем Тагиле нашли труп женщины. Об этом сообщает E1.ru.

Тело неизвестной было обнаружено при переработке мусора прямо на ленте конвейера. Труп был завернут в черный пакет. Работники рассказали, что страшная находка очень их напугала. Они остановили работу и вызвали на место правоохранительные органы.

«Перепугались до жути. Стоишь на ленте, сортируешь палки, игрушечных коней и шторы, а к тебе приезжает труп. Завод по переработке открылся недавно, в мае. И через пару месяцев такая находка. Руки тряслись», — призналась одна из сотрудниц мероприятий.

Как сообщили в Облкоммунэнерго, установить, кто привез труп, будет несложно, поскольку все машины, которые заезжают на территорию, оснащены специальной программой.

В настоящее время полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали о том, как сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 67-летней женщины в Подмосковье. Пенсионерка исчезла еще в мае. Ее останки нашли захороненными в мусорных контейнерах.