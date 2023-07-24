Женщину нашли мертвой, после того как она «вступила в контакт» с диким медведем

Медведь гризли напал на женщину рядом с Йеллоустонским национальным парком в США. Следователи нашли на месте происшествия следы животного. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на газету The Guardian.

Трагедия случилась 22 июля в американском штате Монтана. На тропе к западу от Йеллоустонского парка женщина увидела медведя гризли. После этого ее нашли уже мертвой.

По информации от департамента рыбного хозяйства, дикой природы и парков штата, тело американки обнаружили недалко от Уэст-Йеллоустоуна, расположенного в национальном лесу Кастер-Галлатин.

Расследование нападения хищника продолжается. Официальная причина смерти женщины пока неизвестна. Рейнджеры сделали объявление о чрезвычайном закрытии района, в котором все произошло.

При этом недавно был опубликован пресс-релиз от департамента, в котором говорится, что сотрудники подтвердили наблюдения медведя гризли по всему штату.

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