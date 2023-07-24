«Я вас зарежу»: в Уссурийске мужчина схватил чужого ребенка за шею и начал душить

В Уссурийске Приморского края полицейские задержали мужчину, который напал на ребенка при матери и угрожал ему убийством. Мужчина чуть не задушил его средь бела дня. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, о ситуации стало известно из соцсетей, после чего делом заинтересовалась прокуратура. Известно, что все произошло 22 июля в центре города. В Сети появились кадры, на которых мама с двумя маленькими детьми покупает продукты в палатке, а сзади стоит мужчина и долго смотрит на них. В какой-то момент незнакомец идет к малышу. Он отталкивает мать руками и хватает ребенка за шею. Дети начинают кричать, а мать пытается защитить сына.

Отмечается, что мужчина также угрожал убийством.

«Я вас зарежу», – кричал злоумышленник.

Прохожие пришли на помощь женщине, они оттащили мужчину, который поспешил скрыться. Об инциденте сообщили в соцсетях, что привлекло внимание прокуратуры.

По данным ведомства, личность подозреваемого установлена. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сейчас злоумышленник задержан. Кроме уголовного дела в его отношении составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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