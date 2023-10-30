Женщину два часа били молотком при удалении зуба и сломали челюсть

В Ростове женщина требует компенсацию от стоматологической клиники, в которой ей сломали молотком челюсть при удалении зуба. Суд обязан клинику выплатить деньги, но они не согласны с таким решением. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, жительница обратилась в стоматологическую клинику, чтобы там ей удалили зуб мудрости. Врач начала процедуру и рассказала пациентке, что ей нужно удалить еще один здоровый зуб. Она удалила его до корня и пригласила пациентку на повторный прием. Во время приема удаляла остатки. По словам женщины, ей два часа долбили молотком по корням. В итоге она вышла из клиники с переломом челюсти и порванным троичным нервом.

По словам пострадавшей, она два месяца питалась через трубку и принимала обезболивающие препараты. Источник отмечает, что врачи говорят о невозможности полного выздоровления. Женщина жалуется на то, что до сих пор не чувствует половину лица. В самой клинике пациентке посочувствовали и предложили установить ей новый протез.

Пострадавшая обратилась в суд. Там вынесли решение – обязали клинику выплатить женщине 74 тысячи рублей компенсации. Но стоматологию это не устроило. Они собираются обжаловать решение суда.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова потратила на восстановление зубов 2,5 миллиона рублей. Как призналась балерина, она всегда с опаской относилась к зубным врачам, поэтому так долго откладывала поход в «самое жуткое место».