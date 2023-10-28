Анастасия Волочкова потратила на восстановление зубов 2,5 миллиона рублей

Бывшая балерина Анастасия Волочкова в преддверии нового концертного шоу решила обновить свою улыбку и потратила на новые зубы 2,5 миллиона рублей. Ей придется несколько месяцев регулярно посещать стоматолога.

Как призналась танцовщица, она всегда с опаской относилась к зубным врачам, поэтому так долго откладывала поход в «самое жуткое место».

Как удалось выяснить изданию StarHit, работы по восстановлению улыбки Анастасии займут более четырех месяцев. Она специально обратилась к звездному стоматологу, которого рекомендовали ей друзья.

47-летняя Волочкова всегда отрицала, что прибегала к пластике или уколам красоты. Она заверила своих поклонников, что унаследовала «генетическую молодость» от матери и бабушки. При этом поддерживает фигуру она исключительно с помощью физической нагрузки, массажа и русской бани.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова почти перестала питаться перед новым шоу. Ее рацион стал крайне скудным: это два яйца всмятку за целый день. Иногда она и вовсе забывает поесть.