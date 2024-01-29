Женщине в Москве удалили здоровые органы из-за неверно поставленного диагноза, об этом сообщает Msk1.ru.

Москвичка Юлия Киняева уже несколько лет страдает от последствий неверного диагноза врачей. 42-летняя девушка рассказала, что пришла в 2021 году к врачам с жалобами на щитовидную железу. Медики провели осмотр, взяли биопсию и поставили диагноз — злокачественная опухоль.

Девушка решила перепроверить результаты и отправилась с ними в НМИЦ имени Н. Н. Блохина. Там врачи посмотрели заключение специалистов из ГКБ имени Ф. И. Иноземцева и подтвердили рак. При этом дополнительных анализов медики делать не стали.

В итоге Юлию экстренно прооперировали, удалив щитовидку и паращитовидные железы. Однако когда материал вновь отправили на биопсию, выяснилось, что опухоль была доброкачественной.

«Я обратилась к врачу, который меня оперировал. Спросила, как такое вообще могло получиться? Он мне ответил: „Я был уверен, что у вас рак“. Всё», — рассказала девушка.

В итоге, из-за удаления паращитовидных желез, которые контролируют уровень кальция в организме, у Юлии начались проблемы со здоровьем — появилась катаракта, в почках начали находить кальций.

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело в отношении врачей.

Ранее мы писали о том, что в Братске соседи избили женщину, чей питбуль покусал пенсионерку и ее дочь.