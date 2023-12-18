Женщине понадобилась помощь врачей: мужчина выстрелил в злую собаку и попал в супругу

Прогулка семейной пары по деревне в Одинцовском округе Подмосковья закончилась стрельбой. Мужчине пришлось применить травматический пистолет, чтобы отогнать злую собаку. Однако вместо нее он попал в жену, передает mk.ru.

Житель Подмосковья взял с собой оружие по той причине, что на его супругу и их маленькую собаку уже совершали нападения питомцы покрупнее. В этот раз повстречался алабай. Он накинулся на пса, которого выгуливала пара, и попытался его загрызть. Мужчина, в свою очередь, оценил обстановку и решил напугать животное. Сначала он выстрелил из пистолета в воздух, а затем в сторону собаки.

Однако пуля задела не агрессивного пса, а супругу. Женщине повезло, она серьезно не пострадала. В больнице ей достали из-под кожи резиновую пулю.

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