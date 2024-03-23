Женщине, чей муж пропал после теракта в «Крокусе», понадобилась помощь врачей

Женщине, чей муж пропал после теракта в «Крокусе», пришлось оказывать медицинскую помощь. У россиянки случился психологический срыв, и теперь она находится под наблюдением врачей. Об этом сообщает mk.ru.

22 марта супруги пришли на концерт рок-группы «Пикник», который проходил в зале «Крокус Сити Холл». Перед началом выступления в здание ворвались террористы. Они начали стрелять в зрителей и охрану.

По словам женщины, ее мужа ранили из оружия, после чего она потеряла его из виду. Самой гражданке удалось спастись – толпа вынесла ее из здания.

Россиянка пыталась отыскать супруга, однако ей самой потребовалась помощь. У женщины произошел психологический срыв, и за ней приехала бригада медиков.

Ранее мы писали, что за несколько часов до трагедии в концертном зале проходил чемпионат России по танцевальному спорту. Юным танцорам удалось спастись от теракта: они покинули «Крокус» примерно в 16:00, а вооруженные люди проникли в здание вечером.