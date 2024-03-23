«Уехали оттуда примерно в 16:00»: юные танцоры из Красноярска спаслись от теракта в «Крокус Сити Холле»

Накануне, 22 марта, в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт, в результате которого пострадало более 180 человек. В день случившегося в концертном зале проходили соревнования по танцевальному спорту. На чемпионат России приехали более 1500 участников, в том числе дети, которым чудом удалось спастись. Об этом сообщает Kp.ru.

Известно, что среди выступающих детей были двое танцоров из Красноярска. Тренер спортсменов Инна Зотова из клуба «Металлург» рассказала, как они спаслись.

По словам тренера, дети занимались танцами в «Крокус Сити Холле» с утра. В тот день у спортсменов было двоеборье. Однако из-за того, что выступление затянулось, следующий тур у детских пар решили перенести с 22 на 23 марта. В результате спортсмены оставались в комплексе до обеда. Это и спасло детей, поскольку неизвестные ворвались в зал с оружием вечером (около 20:00 по местному времени).

«Дети сейчас в Москве с родителями и тренерами. Решают вопросы по билетам, чтобы вернуться в Красноярск. Билеты были взяты на большое количество дней. Они должны были еще танцевать», — рассказала Инна Зотова.

Кроме того, о произошедшем высказался и другой тренер клуба — Саркис Акопян. По его словам, до того дня спортсмены тренировались в «Крокус Сити Холле» до вечера, и лишь 22 марта они уехали раньше.

«Конечно, есть шок. Мы до этого два дня проводили там до вечера. Уехали оттуда примерно в 16:00. Завтра утром будем в Красноярске. Дети себя чувствуют нормально, но мы их стараемся не посвящать в подробности. Мы заранее знали, что выступление перенесут на завтра, но от этого не сильно легче», — поделился Саркис Акопян.

Ранее мы писали о том, что пожилая пара рассказала о своем спасении во время теракта в «Крокус Сити Холле».