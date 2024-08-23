Женщине ампутировали обе ноги после укуса неизвестного насекомого

Ирландка лишилась обеих ног после укуса неизвестного насекомого. Об этом пишет издание The Sun.

По данным источника, мать шестерых детей Джози Роули ухаживала за своими растениями в сентябре минувшего года, когда почувствовала два укуса. Вечером того же дня 69-летняя женщина заметила на ноге две красные метки размером с укус комара. В последующие дни метки увеличились в размерах и стали язвами. Тогда Джози отправилась к терапевту, который прописал ей антибиотики и обезболивающие, однако это не помогло уменьшить симптомы.

После этого ирландку отправили в больницу, где ей наложили компрессионные повязки и провели три курса лечения пиявками для борьбы с инфекцией. Тем не менее повязки слишком сильно замедлили кровообращение и пальцы обеих ног женщины почернели. В итоге медики были вынуждены по очереди ампутировать нижние конечности выше колена.

Как рассказала Джози, она была опустошена после произошедшего и не верила, что что-то настолько незначительное, как укус неизвестного насекомого, могло так навредить организму.

«За долгие годы меня кусали много раз, я жила в странах, где насекомые опаснее. Невозможно представить, что это может произойти в собственном саду», — поделилась она.

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