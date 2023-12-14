Женщина заявила о том, что стоматолог домогался ее дочери: флиртовал на приеме

Жительница Петрозаводска подозревает стоматолога в домогательствах в отношении ее 15-летней дочери, после того как обнаружила в телефоне ребенка подозрительную переписку. Об этом сообщает портал «Карел Inform».

Родительница сообщила, что во время приема врач странно себя вел. По ее словам, он якобы шутил и флиртовал с девочкой, а затем нашел ее аккаунт в социальных сетях и начал писать сообщения.

Хотя в переписке между девочкой и стоматологом не обнаружено непристойных выражений, мать утверждает, что это произошло лишь потому, что ее дочь своевременно рассказала ей о происходящем. Женщина пресекла общение между мужчиной и девочкой, а после обратилась к руководству стоматологии. Но СМИ пишут, что там не стали предпринимать никаких действий.

«На фото можно увидеть, что врач не отрицает своих действий. Да, действительно, «развратных действий» не было, но только потому, что ребенок обратился ко мне!» – убеждена родительница.

Ранее мы писали о том, что 55-летнего водителя автобуса задержали за домогательство девочки около школы. Стражи порядка узнали о случившемся от матери пострадавшей девочки. Женщина обратилась в полицию и заявила, что около школы в Василеостровском районе города ее дочь домогался неизвестный мужчина.