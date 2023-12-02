55-летнего водителя автобуса задержали за домогательство девочки около школы

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении водителя общественного транспорта в Северной столице. Мужчину обвиняют в домогательстве школьницы, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Стражи порядка узнали о случившемся от матери пострадавшей девочки. Женщина обратилась в полицию и заявила, что около школы в Василеостровском районе города ее дочь домогался неизвестный мужчина.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента правоохранители установили личность предполагаемого педофила. Им оказался 55-летний водитель автобуса. Сейчас мужчина задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. При этом следователи не исключают, что от рук мужчины могли пострадать еще подростки.

Ранее в Свердловской области местный житель получил 18 лет колонии за растление детей. Жертвами педофила становились несовершеннолетние в возрасте от 8 до 12 лет.