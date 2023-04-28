Женщина застала подругу со своим сыном в постели и ударила ее ножом в Лабинске

В Лабинске пенсионерка ударила подругу ножом за секс с ее сыном. Наследник женщины был уже не маленьким, мужчине исполнилось 33. О подробностях инцидента сообщает Telegram-канал Kub Mash.

К 64-летней женщине пришла в гости ее знакомая. Они собирались отдохнуть и расслабиться, а позже к ним присоединился сын пенсионерки. Приятельнице понравился молодой человек, она стала с ним флиртовать. Ее действия не понравились хозяйке дома. Она предупредила подругу, и та перестала строить глазки.

«После этого она ушла во двор, а знакомая — в постель к ее сыну», – отмечает источник.

Когда женщина вернулась, то была в шоке. Она вытащила приятельницу на кухню, ударила ее кружкой по голове и пырнула ножом. Пострадавшую увезли на скорой в больницу, а пенсионерка получила два года условно.

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