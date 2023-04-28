В Сети появилось видео, снятое убитой дядей-насильником школьницей за 5 минут до смерти

В Ленобласти 13 апреля нашли тело девочки-подростка. Школьницу жестоко убил собственный дядя, который до этого ее насиловал. Расправившись с жертвой, 19-летний фигурант уголовного дела избавился от трупа, скинув его в ручей.

Буквально за пять минут до смерти девятиклассница записала видео, в котором рассказала о преступных действиях родственника. В ролике, оказавшемся в распоряжении Пятого канала, девочка призналась, что дядя подходил к ней и крепко сжимал руку, несмотря на то, что она говорила ему о боли. Вместо того, чтобы отпустить подростка, преступник обзывал ее и домогался. На последних кадрах школьница, не выдержав, заплакала. После этого запись оборвалась.

Напомним, что на убийцу сотрудникам правоохранительных органов указала мать девочки. Она призналась, что ее родной брат насиловал ее дочь. Обо всем этом женщина узнала благодаря друзьям несовершеннолетней. Они показали ей выдержки из переписки, после этого шокированная мать решила взять телефон родственника, и тогда у нее не осталось сомнений.

Полиция задержала предполагаемого преступника, и на допросе он сознался с содеянном. На данный момент ему уже предъявлены обвинения в изнасиловании, и вскоре его признают причастным и к убийству.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали пожилого мужчину, который изнасиловал 10-летнню внучку своей сожительницы.