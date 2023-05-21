Женщина заманивала конфетами детей и уводила их в неизвестном направлении

Прохожий спас детей от похищения, женщина хотела увести их с детской площадки в неизвестном направлении. Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени.

Очевидцы рассказали, что женщина блуждала по детской площадке и предлагала ребятам конфеты. Некоторых девочек ей удалось уговорить, после чего она повела их за собой.

«Подошла сначала ко мне с ребенком на качели и совала барбариски. Потом пошла по детям. Было пять-семь девочек, и все взяли конфеты. Двух девочек она взяла под руки и пошла с ними», — раскрыла подробности свидетельница случившегося.

Остановить похищение смог мужчина, который сидел в машине и наблюдал за ситуацией. Он вышел из своего автомобиля и спросил у детей, знают ли они женщину. Когда девочки ответили, что видят ее впервые, женщина скрылась.

Отмечается, что отец одной из девочек написал заявление в полицию.

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