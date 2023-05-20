Школьник надышался газом из зажигалки и скончался

Шестиклассник умер из-за зажигалки. Инцидент произошел 18 мая в Ленинградской области, в деревне Заневка.

14-летнего мальчика обнаружили в комнате уже умершим. При этом на теле не было следов насильственной смерти, пишет РЕН ТВ.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стал газ из зажигалок. Мальчик надышался им вечером, а ядовитые пары привели к потере сознания и смерти.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося. Известно, что мальчик состоял на учете в местном ОДН.

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