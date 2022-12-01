Женщина заманила к себе дочь подруги и сделала ее сексуальной рабыней

Иностранка попала в рабство к подруге своей матери, которая позвала ее в Москву под предлогом работать в кафе. Девушка не подозревала, что ей придется выполнять секс-услуги.

Мама 21-летней девушки какое-то время близко общалась с женщиной из Москвы. Заполучив доверие, иностранка решила предложить помощь с поиском работы дочери своей подруги, но для этого ей нужно было перебраться в столицу. Она согласилась и уже вскоре молодая леди отправилась в путь.

Приехавшую девушку отвезли в съемную квартиру на 3-й Радиаторской улице. Там подруга ее мамы сообщила, что ей придется вместо общепита работать проституткой. Гостья тут же отказалась, так как не желала связываться с секс-индустрией, и тогда владелица борделя отобрала у нее документы и закрыла в апартаментах.

Вечером она вернулась уже с молодым человеком, с которым заставила переспать 21-летнюю девушку через шантаж. Так, заложница за несколько часов обслужила восьмерых.

В сексуальном рабстве иностранка была до 26 ноября. За это время ей пришлось много раз ублажать мужчин, при этом терпеть побои и угрозы со стороны хозяйки борделя, а также отдавать ей все деньги.

26 ноября притон накрыли силовики и задержали сутенершу. Сейчас правоохранительные органы начали проверку, чтобы решить, возбуждать ли уголовное дело.

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