Женщина выселила своих детей из дома через суд

В Италии женщина выселила своих взрослых сыновей из своего дома, обратившись в суд. Дело в том, что сыновья отказывались уезжать от матери по собственной воле.

Оказалось, что женщина на протяжении нескольких лет пыталась убедить их найти другое место для жизни после окончания школы. Когда они сталкивались с трудностями поиска работы, матери приходилось поддерживать их финансово. Однако, даже после того, как они нашли работу и устроили свою карьеру, они продолжали жить с матерью, не внося свой вклад в расходы на еду и хозяйственные нужды.

После безуспешных попыток решить эту ситуацию мирным путем, 75-летняя итальянка обратилась в суд. Судебное решение установило, что ее 42-летний сын и его 40-летний брат должны покинуть дом матери в течение двух месяцев, чтобы найти арендное жилье, пишет La Stampa.

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